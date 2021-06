Christian Domínguez incómodo por declaraciones de Isabel Acevedo: No tiene otro tema de qué hablar

Christian Domínguez aconsejó a Chabelita que, si quiere trabajar y generar ingresos, lo haga por sus propios medios.

Christian Domínguez fue contundente al responder a todas las declaraciones que hizo Isabel Acevedo en su visita a América Hoy. El cantante reconoció que le incomoda que su expareja siga hablando de él cuando no hay nada más que decir sobre ambos.

"A mí me parece sumamente desagradable, porque al final se dice tiene que generar. Cuando a alguien no le interesa hablar de alguien y es feliz, tiene que respetarse, más aún cuando tiene familia, inclusive en este caso precisamente tiene una recién nacida", dijo Christian Domínguez en referencia a su hija con Pamela Franco.

"Eso sí incomoda, pero no incomoda que me afecte, sino yo digo que se dice una cosa y después se habla otra. Pienso que la persona que tiene que salir adelante, trabajar y generar (ingresos económicos), pues sale adelante por sus propios medios. Es desagradable, lamentablemente si no le preguntan o no responde con el tema Christian Domínguez, pareciera que no tuviera otro tema", afirmó el cantante sobre Isabel Acevedo.

