Christian Domínguez sí se incomodó con Isabel Acevedo: "Lo más cordial siempre es el silencio"

Christian Domínguez aclaró que no se molestó por reencuentro con Isabel Acevedo, pero se incomodó por pregunta sobre su nuevo look.

Christian Domínguez finalmente respondió si le molestó estar cara a cara con Isabel Acevedo en América Hoy. "No, qué me va a molestar, lo que yo detesto es justamente hacer planas, noticias, cosas que de repente lo hacemos en broma, pero la prensa obviamente saca otra cosa".

"Entonces lo que yo hice fue lo más cordial que siempre es mantener el silencio, porque el silencio es el culpable de todo esto".

"No pueden decir que he estado nervioso, en todo caso te puedo decir que estaba incómodo porque yo no tenía por qué dar esa respuesta porque yo no soy un especialista de belleza, pero ustedes como mujeres y Melissa me puso al centro".

