Pamela Franco sobre reencuentro de Chabelita y Christian Domínguez: Ella no existe para mí

Pamela Franco aclaró que Isabel Acevedo es el pasado de Christian Domínguez y por eso le tienen sin cuidado las vinculaciones.

¿Pamela Franco se molestó con América Hoy por el enlace que hicieron con Isabel Acevedo mientras Christian Domínguez estaba como colaborador? Como se recuerda, Chabelita y Christian Domínguez se reencontraron en televisión.

"Lo que pasa es que a mí la señorita me tiene sin cuidado, es un pasado, como todos tenemos un pasado, o sea no existe, para mí. Es más, va a ser abuelo y lo van a seguir vinculando con personas que no tiene nada que ver", dijo Pamela Franco, quien aclaró que no tiene nada en contra de Isabel Acevedo.

La competidora de El artista del año sí dijo qué le molesta sobre las vinculaciones que le hacen a su pareja Christian Domínguez. "Sí me disgusta cuando le dan a algo que ya no tiene nada que ver y más cuando Christian ya está en otra etapa de su vida, tiene otra mujer", afirmó Pamela Franco.

