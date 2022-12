Tepha Loza explotó contra seguidora por calificarla de "intensa" por su relación con Mario Neumann

Tepha Loza no se quedó callada y se enfrentó a una seguidores de sus redes sociales al tildarla de "intensa" al opinar sobre su relación amorosa actual con Mario Neumann . La exintegrante de Esto es guerra no soportó las críticas y comentarios negativos al defender así su tórrido romance con el joven empresario.

La seguidora de la hermana de Melissa Loza no se retractó, pero le aclaró que solo le desea lo mejor y le recomendó ir poco a poco junto a su nuevo amor. "No, me alegra. No creas que todos los comentario son con mala intención. De a poco se va mejor, solo eso", mencionó la usuaria en su Instagram oficial de Tepha.