Sergio Peña minimizó romance con Tepha Loza: "Nunca conoció a mi hija"

"Tengo 3 años soltero, separado de la mamá de mi hija. Uno de los motivos por el cual no tengo relación con alguien es por mi hija. He salido con chicas sí, pero en lo primero que pienso y analizo de una persona, siendo papá, es si es un buen ejemplo para mi hija. Puedes ser linda y ser 10 puntos físicamente, pero tengo una hija. Por ella no he estado con nadie", manifestó el futbolista.