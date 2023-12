¿Tepha Loza se casará con Mario Neumann en 2024? Esto reveló la modelo

Tepha Loza fue consultada sobre sus planes a futuro con Mario Neumann, con quien lleva poco más de un año de relación, y aseguró que la boda y convertirse en padres no ha quedado en el olvido. Si bien, el empresario ya tiene dos hijos de otra pareja, no ha descartado otro bebé con la modelo. "Poco a poco creando nuestra familia. Estamos con proyectos a futuro, pero no quiero decir nada. Lo que Dios quiera y si es que me quiere bendecir con un bebé, sería la mujer más feliz del mundo porque es lo que más deseo", acotó.