Francesca (Yvonne Frayssinet) no dudó en dejar las diferencias de lado con Antonia (Attilia Boschetti), luego que la refinada señora regresara a su casa para poner nerviosa a Macarena (Maria Grazia Gamarra). Sin embargo, todo no sería más que tierno momento que deseaba Antonia para pedirle perdón por la dura revelación que hizo frente a Diego (Giovanni Ciccia) confesando que no es su hija, pues es producto del engaño de su esposo con otra mujer.