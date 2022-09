Tepha Loza sobre ruptura amorosa con Sergio Peña: "La ilusión fue de ambos, pero las cosas se dan por algo"

"En ese momento sí me ilusioné. Creo que la ilusión fue de ambos , si hablan directamente de Sergio (Peña), pero las cosas se dan por algo, Dios sabe porqué se dan las cosas, yo estaba acá, él estaba en otro país. Yo estoy tranquila, sigo viva. La gente piensa que estoy triste o aludida con algo."

"(¿Si di más en la relación que Sergio?) Es que no te puedo decir que uno dio más que el otro porque fue poco tiempo. De repente públicamente puede ser que sí, pero en el momento me ganó la ilusión, tanto a él también, pero no tiene nada de malo. Creo que nadie debería juzgar, ni afirmar porque tienen que pensar que detrás de nosotros hay una familia que puede salir herida."