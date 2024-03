Mariella Zanetti desmintió a Jean Paul Santa María: "Perdiste el control".

Según contó Santa María, todo se trató de una broma que no salió bien y sostuvo una versión totalmente distinta y la llamó "chochera". Sin embargo, Mariela Zanetti desmintió a Jean Paul. "En ningún momento te dije 'papito rico o bebé'. A nadie le digo eso ni siquiera a mi marido. Tú te molestaste y perdiste el control. Me llenaste de lisuras y por eso me molesté e indigné", aseveró.