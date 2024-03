Leysi Suárez encaró a Jean Paul Santa María por afirmar que insultó a Romina Gachoy

Leysi Suárez sostuvo que le parece poco caballero que Jean Paul no haya aclarado las cosas. "Igual así me pida disculpas yo no voy a bailar contigo porque ahora la que no quiere bailar con él soy yo", puntualizó. Y finalmente, calificó que los comentarios de Santa María le parecen "tonto" y "cobarde".