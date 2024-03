Romina Gachoy reveló fuerte incidente con Leysi Suárez del pasado.

"No tengo nada en contra de Leysi. Es una persona que honestamente me cae bien a pesar de que no tengo un vínculo con ella. Pero sí pasó hace muchos años un tema con Leysi y hasta el día de hoy no sé si es verdad. Me escribieron a mi página hace 10 años atrás de una página de ella insultándome. Jean Paul supo esto y él estaba súper incómodo porque los insultos fueron a raíz de un tema con él", contó.