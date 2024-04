Mariella Zanetti recordó vinculación con Toledo: "Fue una etapa muy fea"

Mariella Zanetti tuvo una íntima entrevista en "Estás en todas" donde reveló una fuerte discusión que protagonizó con su mejor amiga y casi hermana, Tula Rodríguez en el pasado. "Una vez nos pusimos a discutir boca a boca porque ella no estaba muy de acuerdo con un ex. Salimos a una discoteca y él quería irse conmigo y Tula no me dejaba. Ellos se odiaban y fue toda una discusión", sostuvo.