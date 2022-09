Michelle Soifer tras ver que Rafael Cardozo abandonó Esto es guerra: "Tiene todo el derecho de irse"

"Rafael tiene todo el derecho de irse porque es algo muy personal que no viene al caso. Creo que todos aquí pensamos igual. Yo hubiese hecho lo mismo, no lo quiero defender ni nada, pero honestamente siento que él está en todo su derecho de no querer hablar de su vida privada, retirarse y hay que respetar porque no solamente hay una persona involucrada, sino son dos que no está presente. Disculpen si me meto, pero yo soy así pues. Digo las cosas como son."