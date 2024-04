Rafael Cardozo y Cachaza coincidieron en un evento.

Cachaza y Rafael Cardozo coincidieron en un evento la última noche del lunes 15 de abril y las cámaras de América Televisión no dudaron en entrevistarlos, pero por separados ya que no se cruzaron frente a la prensa. Según reveló Carol Reali, no tiene ningún problema en saludar a su expareja si es que algún se vuelven a reencontrar.