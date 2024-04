Cachaza desea que Rafael Cardozo encuentre el amor: "Mucha felicidad para él"

Cachaza dejó en claro que no tendría problema en saludar a Rafael Cardozo si se lo cruza en algún lugar. Y es que la rubia y el brasilero estuvieron en un mismo evento, por lo que la había la posibilidad de cruzarse. Asimismo, le deseo a su expareja lo mejor en el amor. "No (es incómodo) Yo le deseo la felicidad para él y si me lo cruzo lo saludo por educación. Yo le deseo que encuentre el amor, de todas maneras", sentenció.