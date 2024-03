"Sé cuánto está sufriendo": Rafael Cardozo sobre Christian Cueva

Rafael Cardozo sorprendió a todos al asegurar que jamás volverá a hablar con su expareja Carol Reali tras terminar su relación de poco más de 10 años. "Nunca voy a mencionarlos ni hablar de ellos. No sé nada de ella. Nunca más hablé con ella. (¿Hablarás con ella a futuro?) Jamás, imposible y no solo con ella, yo soy siempre así y creo que soy un buen ex. Yo desaparezco tanto que ella sabe que nunca hemos intercambiado ni mensajes por WhatsApp", acotó.