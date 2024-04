Michelle Soifer minimizó a Giuseppe Benignini: "No hay nada que me sorprenda"

Respecto a la nueva vida del modelo, Michi se mostró indiferente: “La verdad no vi, ni escuché, ni me interesa, a mí me preguntaron y en ese momento como que escuché (…) No hay nada que me sorprenda, no sé nada, solamente puedo decirte que por mi parte le deseo todo lo mejor, en conjunto, a todos que les vaya bien”.