Michelle Soifer y su contundente promesa a su padre tras pedirle nietos

Todo sucedió cuando su papá estaba llenando un crucigrama y la dejó en shock con un pedido especial. “¡Oye Michi!, ¿para cuándo? (...) ¿Cuándo te casas, pues? Para tener hijos, ya me voy a pelar y no voy a convencer a ninguno de mis hijos. Nietos quiero”, se le escucha decir al patriarca de las Soifer y a lo que la chica reality no pudo contener las risas.