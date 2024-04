Michelle Soifer se enfrentó a Rosángela Espinoza y ella se defendió: "La envidia habla".

Michelle Soifer no imaginó que Rosángela Espinoza interrumpa el enfrentamiento que protagonizaba con Vania Torres tras denunciar un presunta agresión en uno de los circuitos. La "Chica selfie" arremetió con todo a Michi al cuestionar su carrera como cantante urbana. "Lo que pasa es que sigue en Esto es guerra porque el canto no le funciona, hijita, no funcionas en el canto y por eso estás aquí", dijo Rous.