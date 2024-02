Rosángela Espinoza a Michelle Soifer: Estás en EEG porque no funcionas en el canto.

"Lo que pasa es que sigue en Esto es guerra porque el canto no le funciona, hijita, no funcionas en el canto y por eso estás aquí. Yahaira, Daniela Darcourt están en los Premios Latin y tú, ¿qué haces aquí? Anda a cantar hijita si no quieres golpe. Tu bombón asesino ya pasó de moda así que actualízate y haz otra cosa", dijo Rous.