Michelle Soifer a Vania Torres: "Si no compites conmigo, estarías eliminada"

Michelle Soifer se molestó con Vania Torres y no dudó en minimizar su presencia en Esto es Guerra. La cantante abandonó el set al sufrir un golpe de la deportista en plena competencia, pero luego volvió y dio su descargo. En medio de su queja, la guerrera comenzó a pedirle que ya no siga reclamando y que se dedique a competir. En ese momento, la intérprete le contestó. "Agradece que te ponen a competir conmigo, porque si no hace rato te hubieran eliminado", exclamó molesta.