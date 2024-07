Johanna San Miguel se va de EEG: Así lo lamentaron los guerreros y combatientes

"No lo puedo creer hasta ahora. Le digo todos los días que la amo. Se me vinieron todos los recuerdos desde el día uno que empezamos. No siento que he perdido a Johanna. Yo la quiero muchísimo y hemos tenido diferencias, me ha puesto mi parche, pero es que a ella se le permite todo. La amamos, respetamos y admiramos. Para mí es la mejor conductora del país", dijo Michelle Soifer.