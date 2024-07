¿Rosángela Espinoza fue suspendida de EEG por culpa de Michelle Soifer?

“Yo quiero decir algo antes de irme, de verdad, amor y paz, yo no voy a perder los papeles, pero yo escuché reciclar. Ahora yo no sé, lo que pasa es que están todos matándose de la risa y es un reclamo, porque estamos jugando cada punto, entonces no me dejaron escuchar (Pero perdemos el tiempo y el público se aburre) Yo sé Mister G, pero un reclamo es una cosa seria y acá se ríen como si estuviéramos en un circo”, explicó.