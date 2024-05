Rosángela Espinoza "lloró" y abandonó el set de EEG por este motivo

Rosángela Espinoza quiso irse del set de Esto es Guerra al ver las imágenes del supuesto golpe que le dio Karen Dejo en el rostro. La guerrera no aguantó que sus compañeros le den la contra y se quebró de frustración. "Ahí está. Ella ya había agarrado la red y me hizo así (me golpeó) Ya pues, yo me voy", exclamó mientras se iba y a lo que Johanna San Miguel trató de calmarla.