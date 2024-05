Pancho Rodríguez hizo reconocimiento en vivo a Rosángela Espinoza

La influencer cometió dos errores al lanzarse del nivel equivocado y el líder de los guerreros no dejó de burlarse, pues minutos antes la influencer pidió que el guerrero cumpla con el juego y no sea "salvado por la campana". "Ella está tan concentrada en sus redes sociales y no en el programa que no está atenta a lo que pasa. Fueron 2 saltos (erróneos) y tú le estás gritando Johanna. Es el karma que todo da vueltas", dijo.