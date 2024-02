Michelle Soifer no dudó en burlarse de los guerreros al afirmar que sin Johanna San Miguel pierden constantemente. Y es que la conductora no estuvo en el programa el último 06 de febrero y su equipo no ganó la mayoría de las competencias. Ante sus ataques, Patricio Parodi no dudó en defender a su grupo y troleó de la peor forma a la cantante.