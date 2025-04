Michelle Soifer no quiere a Vania Bludau en la boda de Alejandra

Michelle Soifer afirmó que le gustaría tener una boda televisada y sería para el próximo año 2026 pues no le gustaría opacar a Alejandra Baigorria. Además, le encantaría tener un matriomnio al estilo de Juliaca. ¿Será con Gleyson Reñé? "Si me caso, el próximo año para no opacar a la Baigorria. Televisado como Gisela y con 20 metros de cola... con mi torta real de cinco pisos. ¿Cuántas veces me han contratado para bodas de Juliaca? Así me voy a casar y me regalen 5 caballos", señaló.