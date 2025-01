¿Michelle Soifer y Gleyson Reñé tendrán un bebé en el 2026?

Michelle Soifer y su novio Gleyson Reñé no descartaron formar una familia juntos más adelante y es que frente a la pregunta sobre los planes para tener un bebé, Michi aseguró que le encantaría tener un hijo para el 2026. "A veces le mando indirectas y ella congeló sus óvulos... Yo creo que inicios del otro año, 2026 creo que está bien... No queremos apresurarnos, pero sí me gustaría", precisaron.