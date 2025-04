Michelle Soifer reaccionó por "romance" papá Alejandra Baigorria

"Me volví viral con el papá de Baigorria. Gleyson se ha preocupado ja, ja, ja. Yo lo quiero muchísimo y la verdad que hemos crecido juntos... nos han visto crecer, me causó mucha gracia y yo lo compartí. (¿Le comunicaste a Alejandra?) No... don Sergio Baigorria un besote, nos hemos vuelto virales, Gley tranquilo", comentó Michelle.