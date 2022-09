¿Karen Dejo confirma que Rafael Cardozo y Cachaza terminaron? "Me da pena, esa relación era muy monótona"

Rafael Cardozo y Cachaza desde hace algún tiempo hacen su vida por separado y sus imágenes románticas pasaron al olvido. Inclusive, en julio de este año, la influencer reveló que no tenían una fecha de boda y no quería ser la eterna novia. Tiempo después, ella se mostró sin su anillo de compromiso, al parecer porque sus intenciones no tuvieron respuesta.

"Yo leí la noticia, no la quería de verdad digerir, no me gustaba, porque después de tantos años, nueve meses de haberse comprometido, cuando él estuvo acá de invitado yo le dije por qué no aprovechaste en irte a Aruba con Cachaza, y no supo qué decir. La verdad que me da pena porque después de tanto darle y darle, parece que esa relación mucha monotonía, quizá se aburrieron juntos durante muchos años", opinó Karen Dejo.