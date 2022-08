¿Rafael Cardozo y Cachaza se casarán este año? La modelo explicó por qué no usa su anillo de compromiso

Rafael Cardozo aseguró que este año sí o sí se casaría con Carol Reali tras entregarle el anillo de compromiso, pero a pocos meses de terminar el año 2022, Cachaza aclaró si ya tienen fecha confirmada para su boda o será que problemas en el paraíso. La modelo rompió su silencio luego de algunos rumores sobre una ruptura amorosa al no lucir su sortija.

"Aún no se sabe. Yo creo que es complicado juntar a ambas familias y ahora estamos enfocados en el trabajo y no hay apuro. Somos simples, pero hay muchos amigos. Podemos hacer algo grande como algo pequeño pero con las personas que queremos. Hay bastantes bodas así que con tranquilidad", explicó.

Sobre la supuesta crisis con el combatiente, Cachaza aclaró que no utiliza su anillo de compromiso debido a la inseguridad que siente que se le pierda ya que Rafael trabajó mucho para regalárselo así que lo usa en ocasiones especiales. Además, la modelo mencionó que feliz de reencontrarse en el concierto de Tini con su amiga Alondra García Miró.

"Ya dije que lo utilizo en ocasiones muy especiales. Me da miedo salir con la joya a la calle y la tengo guardadita. Me da mucho miedo en verdad y no la saco mucho. Rafa se demoró muchos años en regalármelo y tengo que cuidarla. Estamos bien y estamos trabajando", puntualizó la exintegrante de Esto es guerra.