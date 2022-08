Michelle Soifer quedó impactada al conocer a candidato de Ucrania en casting EEG: "Me salen enamorando"

Soifer se levantó rápidamente de su sitio para interrumpir el casting y conversar con Denis. El candidato no dudó en elogiar la belleza de la modelo, quien confesó que se sintió intimidada. " Yo vine por un masaje y al final me salen enamorando ", expresó una nerviosa Michelle frente a las carcajadas de la "Mamá leona".

El novio de Carol Reali no dudó en recordarle que ellos estaban en el casting para elegir a los mejores candidatos y no llegaron para enamorarse de los competidores. "No estamos acá para conseguir enamorados. Michelle, no viniste acá a buscar novio", aconsejó Rafa a Michelle.