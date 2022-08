Rafael Cardozo pidió el retiro de Michelle Soifer a la producción porque no compite en Esto es guerra

El equipo de los guerreros pidió a la producción de Esto es guerra que sancione a Said Palao porque no tocó la campana durante la competencia. Rafael Cardozo aclaró el tema y reveló que el árbitro corrigió al combatiente, pero Michelle Soifer intervino al reclamar que el equipo de Renzo Schuller merece anular su triunfo.

"Producción tiene que prohibir que competidor que no compite, no habla así que Michelle Soifer por favor retírate", expresó el prometido de Carol Reali frente al asombro de Michi, quien le recordó que como ella Fabio Agostini tampoco estaba participando de ningún circuito, pero el combatiente le mencionó que el "Galáctico" no estaba frente a un micrófono.