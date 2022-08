Michelle Soifer y Yahaira Plasencia protagonizaron tenso momento

¡Nadie lo imaginaba! Michelle Soifer y Yahaira Plasencia se dijeron de todo en el set de La Gran Estrella. ¿Por qué sucedió todo eso en el programa?

Todo empezó a raíz que los participantes indicaron que Yahaira Plasencia ha sido la única de las reinas que ha estado más comprometida en los ensayos en comparación a las demás.

Al respecto, Soifer se defendió indicando la cantidad de actividades que tuvo que atender durante la semana.

"Hay que decir las cosas como son. Efectivamente yo no he podido ir a la academia porque he tenido muchísimas grabaciones, pero tenemos un grupo de chat donde estamos comunicándonos siempre, en todo momento. Soy frontal, digo las cosas de frente y me encantaría que en vez de ver un VTR me lo digan en mi cara.",

Asimismo pidió a los participantes que sean honestos fuera de cámaras y que, si tienen algo que decirle, que esa directamente.

"La sinceridad, la honestidad es muy importante. A mi no me gustan las personas que son sobonas, a mi me gusta la gente que te digan las cosas como son, pocos amigos tengo por ser así. Prefiero tener pocos que sean honestos a tener un montón."

Yahaira Plasencia, en tanto, reveló que no se considera "la santa patrona", adjetivo que le calificó Soifer por querer ayudar a los demás. "No soy la santa patrona, pero me comprometo, algo que tú no haces."

"Michelle, no te piques. Yo estoy comprometida con mis tres chicos. Tu mismo equipo ha dicho que no te tiene presente. Comprométe. Yo creo que debes comprometerte y lo digo en serio."

Gisela Valcárcel regresó con "La Gran Estrella" un programa concurso que desea descubrir talentos peruanos de la mano de Sergio George, reconocido productor musical internacional.

Yahaira Plasencia, Susan Ochoa, Michelle Soifer y Ruby Palomino también son parte del jurado y coachs de los participantes.

Todos los episodios de La gran estrella en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!