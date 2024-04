Yahaira Plasencia: Expertos en moda criticaron su look en alfombra roja

"Yahaira necesita todo un cambio de look urgente, desde el cabello... Para empezar, el color le queda fatal. El color de cabello no es para ella, ese amarillo ya está medio cucarachón, ya no le queda bien. Yo le hubiera puesto un poco más chocolate (el tono del cabello). Para look ya pasa a ese tipo de disfraz. Hay que ponerse un vestido más elegante", comenzó diciendo la especialista.