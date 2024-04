Yahaira Plasencia se pronunció por últimas declaraciones de Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia fue consultada por la entrevista a Jefferson Farfán, donde insinuó que su expareja le fueron infiel. Rápidamente, muchos especularon que se trataría de la salsera, pues es la última enamorada con la que se le vio públicamente. Por ello, el programa América Hoy la abordó para preguntarle al respecto. "El tema de Jefferson ya está cerrado hace muchos años. No me gusta tocarlo. Le deseo lo mejor. Ya que me preguntes por él a estas alturas ya es demasiado", acotó.