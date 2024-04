¿Jefferson Farfán quiere tener más hijos? Futbolista sorprendió con su respuesta

Tras confirmarse que Darinka Ramírez es la madre de la última hija de Jefferson Farfán, Janet Barboza mencionó cómo se habría conocido la joven y el exfutbolista. "En una discoteca seguramente. ¿Dónde conoce a Jefferson Farfán a las mujeres? En las discotecas. No sé, yo la veo que se conocieron en la discoteca porque Jefferson me da la sensación que no conoce mujeres en otro sitio", señaló.