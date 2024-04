Jefferson Farfán y el lujoso regalo a Cuto Guadalupe por su cumpleaños.

Cuto Guadalupe sorprendió a todos al confirmar que hace tiempo tuvo una insólita coincidencia amorosa junto a su sobrino Jefferson Farfán cuando ambos salieron con la misma mujer y que según Cuto se parecía a Jennifer López. "¿Qué tío así es? Tú no respetas. Yo no sabía nada, sobrino. Yo no puedo competir contigo. Tú obsequias unas carteras Louis Vuitton, tu tío no y (Jefferson) se comienza a matar de risa", reveló.