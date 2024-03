Darinka Ramírez es la doble de Yahaira Plasencia, según Janet Barboza.

Tras confirmarse que Darinka Ramírez es la madre de la última hija de Jefferson Farfán, Janet Barboza no pudo evitar asegurar que la joven modelo tiene un gran parecido físico con la expareja de la "Foquita", Yahaira Plasencia. "Me hace recordar a Yahaira, tiene un look a Yahaira. Escúchame, tú la pones de rubia y es la doble de Yahaira Plasencia. Sí, muy parecida, yo la veo bien parecida", comentó la conductora.