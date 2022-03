Jossmery Toledo se queda en EEG: "Muchos creen que es fácil estar aquí, pero es un reto"

"Agradecer a Mariana y Peter por estar en este programa que es la primera vez. Para mi estar en una competencia así es un reto. Yo sé que muchos en sus casas piensan que es fácil, pero yo estando aquí he sufrido lesiones , moretones y muchos de mis compañeros también.", fueron las primeras palabras de Jossmery.

"Este tipo de lesiones no es un juego. Para mi es súperdifícil. Admiro a mis compañeros que están acá. Muchas personas creen que soy Superman porque he sido policía. (...) Yo soy resiliente y he decidido quedarme para dar lo mejor de mi y dar más.", confesó.