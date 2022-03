Jossmery Toledo sobre Fabio Agostini: "Como enemigo te destruye, habla tontería y media"

Fabio Agostini sorprendió ante cámaras al hablar nuevamente de Jossmery Toledo , pero esta vez no se refirió como la anterior entrevista, en el cual la elogió y coqueteó con ella.

" Que sea simpática no quiere decir que esté detrás de ella . Vamos a dejar en claro que yo la bloqueé hace muchos años del WhatsApp, por algo fue.", fueron sus primeras declaraciones.

Al ser consultado por esta nueva actitud, Fabio contó que él no ha cambiado, sino Jossmery Toledo. "Pregúntale a ella qué es lo que le pasa. A mi no me pasa nada. Yo solo vengo, la saludo y chau."