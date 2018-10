Sheyla Rojas a Patricio Parodi y Flavia Laos: "Que les vaya súper"

Sheyla Rojas no dudó en enviarle las buenas vibras a Patricio Parodi y Flavia Laos tras conocer que oficializaron su relación. "Me encanta ver a las personas felices, me encanta ver a las personas enamoradas, me encanta ver a las personas disfrutando de esta etapa tan bonita que es el amor. Que les vaya súper", afirmó.

En declaraciones para En boca de todos, Sheyla Rojas dijo que prefiere seguir con sus planes de boda junto a su novio Pedro Moral y disfrutar de su nueva etapa como empresaria en el rubro de la belleza, ya que acaba de inaugurar su centro de medicina estética.

Sheyla Rojas también habló del apoyo que recibió de Verónica Costa, mamá de Patricio Parodi, quien la saludó por la inauguración. "Vero siempre me ha estado escribiendo, hemos estado en comunicación, yo quiero agradecer a Verónica porque desde el primer momento ella deseándome toda la buena vibra", aseguró la modelo.

