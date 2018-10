Flavia Laos: "Patricio se me declaró a la antigua"

Flavia Laos visitó el programa En boca de todos y contó detalles de la declaración de amor que le hizo Patricio Parodi en Colombia. La actriz afirmó que su relación con el guerrero empezó oficialmente el domingo 21 de octubre.

"En verdad me hizo una sorpresa linda, decoró la mesa muy bonita, a mí me gusta a la antigua (la declaración). Lo que pasa es que yo soy un poco volada, vino el señor que nos atendía y dijo por su aniversario, y yo cómo qué… el aniversario del hotel… no entendía nada, dije qué raro", declaró Flavia Laos.

La actriz agregó que Patricio Parodi había preparado todo para declararle su amor con una romántica sorpresa en la playa, pero no pudo por la tormenta. "De la nada se va, me mira y me dice quería que sea en la playa, con antorchas, pero había tormenta, y te quería preguntar si querías estar conmigo, y yo le dije que ya", aseguró la cantante.

