Sheyla Rojas explicó por qué pintó el cabello de su hijo.

Sheyla Rojas recibió muchas críticas en sus redes sociales tras decidir cambiar el look de su hijo Antoñito. La modelo tiñó el cabello de su engreído y compartió los videos con sus seguidores.

La conductora se defendió y explicó por qué pintó el cabello de su hijo. "No sé si saben el tema de los Beyblade… ya te imaginas.. nos hacemos la guerra, los enfrentamientos con él, y de hecho uno de los Beyblade favoritos de él tiene el color azul, entonces me dijo mamá píntame de ese color", dijo para En boca de todos.

Sheyla Rojas aclaró que el tinte que utilizó no es dañino y es parte de la diversión con su hijo. "Es más para Halloween me ha pedido que lo disfraze de Beyblade, ya lo van a ver. Yo creo que todas las mamás me van a entender porque de hecho es un tinte que se sale con la lavada, o sea ni siquiera es algo dañino, es algo natural", afirmó.

