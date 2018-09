Sheyla Rojas: "Mi vestido de novia es de ensueño"

Sheyla Rojas viajó a Colombia con la hermana de su novio Pedro Moral para escoger su vestido de novia. La conductora asistió a un evento de moda en Cali y logró reunirse con la diseñadora española Rosa Clará, quien le hará un vestido para la iglesia y otro para la fiesta.

"Ha sido un momento maravilloso, te juro que no he dormido toda la noche. Me encontré con la diseñadora y ella pudo entender qué es lo que yo quería usar en un día tan importante como es mi boda y la verdad es que es un vestido de ensueño", declaró Sheyla Rojas en enlace con En boca de todos.

