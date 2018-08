Sheyla Rojas: ¿Su boda con Pedro Moral será televisada?

Sheyla Rojas y Pedro Moral se casarán el 25 de mayo del 2019 y desde ya han generado mucha expectativa tras el anuncio oficial de su compromiso. ¿Su boda será televisada al igual que lo hicieron Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi en julio del 2015?

"Me encantaría. La verdad es que yo tampoco puedo decir mucho, pero ustedes saben, quiero compartir con todos ustedes este momento tan bonito y sé que va a ser una sola vez en mi vida", declaró Sheyla Rojas en un enlace con En boca de todos.

La futura esposa de Pedro Moral desea que el público sea testigo de este momento tan especial y dejó este mensaje. "Así que si no están ustedes imagínense, no, no se lo pueden perder, va a ser en realidad algo bien hecho, bien cuidado, para que el público también comparta conmigo todos estos momentos", detalló.

