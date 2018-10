Mamá de Patricio Parodi quedó en shock por beso con Flavia Laos

Verónica Costa, mamá de Patricio Parodi, habló en exclusiva con En boca de todos sobre la relación que tiene con Flavia Laos y dio su opinión sobre las constantes salidas entre la parejita. ¿Está de acuerdo?

Verónica Costa se refirió a la escena de actuación entre su hijo y la actriz, que acabó con un beso en vivo. "Sí lo vi, quedé en shock. Fue un beso de actuación, estaban actuando pues. Son chicos todavía y van a equivocarse mil veces", dijo la madre del modelo.

"Cuando está en la casa sí conversamos, no somos íntimas porque es como si fuera mi hija porque tiene la edad de las chicas. Normal cuando llega a la casa me dice hola 'tía', porque señora no, no te pases", agregó la mamá de Patricio Parodi sobre su relación con Flavia Laos.

Verónica Costa también dijo que tiene que investigar un poquito sobre las salidas entre su hijo y la actriz, porque 'cree que hay algo más'. "Es bonito ilusionarse, enamorarse, y si están fluyendo otra vez porque están saliendo, volviendo a retomar su amistad, y si tienen algo chévere por ellos, yo estoy acá para apoyar", finalizó la madre de Patricio Parodi.

