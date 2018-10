Flavia Laos confirmó que se retiró implantes de busto

Flavia Laos recibió muchas críticas hace algunas semanas por el tamaño de su busto y por ello decidió cumplir con su palabra para cambiar su figura. La actriz y cantante se sometió a una cirugía para retirarse los implantes.

"Me las quité porque en verdad me incomodaban mucho, como yo hago mucho deporte, y aparte no me gustaba cómo se veía tanto, era mucho para mi cuerpo. Esta soy yo sin implantes. Yo ya lo quería hacer antes de mi viaje a Europa, regresé y me lo hice al toque, declaró Flavia Laos para En boca de todos.

