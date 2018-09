Mamá de Patricio Parodi lo defendió así de Ignacio Baladán

Ignacio Baladán parece que se ha empeñado en ser el vocero oficial de la vida personal y amorosa de Patricio Parodi publicando mensajes bastante subliminales en redes sociales, situación que alertó a la mamá del "Pato".

La señora Verónica Costa no tardó en hacer presencia y salir en defensa de su hijo con un contundente mensaje para que el uruguayo deje tranquilo a Patricio Parodi.

"@ignaciobaladan déjame decirte que estás bien candelejón, consejo: presenta a la 'chica' con la que estás 'fluyendo' y deja a 'Pato' ya tranquilo. Antes que tus 'famosas frases' te jueguen una jugada (valga la redundancia)", escribió en Instagram la mamá de Patricio Parodi.

Ignacio Baladán vio las imágenes en En boca de todos y así respondió: "Es obvio que toda mamá quiere defender a su hijo y no le voy a responder porque cuando voy a su casa me da la comida, me da todo, yo la quiero", dijo el guerrero.

