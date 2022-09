Pamela Franco aclara que el amor de su vida es su hija: "Christian Domínguez es un amor bonito"

"Yo la tengo súper claro. Para mí el amor de mi vida es y será toda mi vida mi hija y él es el amor y el hombre que me acompañe toda la vida. Christian es un amor bonito , es el amor más bonito que he tenido en mi vida, es el amor que me hace feliz. Nunca estuve tan bien emocionalmente como lo estoy hoy en día. Yo lo amo", acotó.

Franco defendió al conductor de "América Hoy" y confesó que ella se deja llevar por hechos y no por palabras. "Yo me quedo con las cosas que vivo día a día. Christian me hace feliz y nunca me sentí mejor con otra persona", sostuvo la cantante, quien afirmó que esperar que el divorcio salga para poder formalizar su matrimonio.